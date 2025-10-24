Фото: телеграм-канал "Национальная полиция Украины"

Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области Украины, когда правоохранители пытались его задержать. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, мужчина был родом из Харькова и якобы находился в розыске за незаконное пересечение границы.

Полиция Украины заявила, что он достал гранату во время проверки документов в пограничном районе. В результате взрыва погиб сам мужчина, работница пограничной службы и еще три пассажирки. Кроме того, пострадали 12 человек, им оказывают медицинскую помощь.



