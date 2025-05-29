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Двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в Ставрополе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Ставрополе двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты во дворе дома по улице Чехова, сообщает мэр города Иван Ульянченко в своем телеграм-канале.
Глава Ставрополя уточнил, что видимых внешних повреждений жилого дома нет, они зафиксированы на припаркованных рядом автомобилях.
На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее двое мужчин погибли при взрыве гранаты в подъезде дома в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов".
Автомобиль взорвался, проезжая около подъезда жилого дома в Новосибирске. Водитель получил ожоги, но остался жив.