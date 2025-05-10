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10 мая, 11:47

Происшествия

Два человека погибли при взрыве гранаты в подъезде дома в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "112"

Двое мужчин погибли при взрыве гранаты в подъезде дома в Подмосковье, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

Инцидент произошел в субботу, 10 мая, в квартире жилого дома городского округа Лосино-Петровский.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов".

"Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия и иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на ГНС в чеченском селе Новотерском. При этом хлопок газа произошел без возгорания. По факту инцидента возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Полиция задержала мужчину, взорвавшего в гостинице "Восход" в Москве страйкбольную гранату

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