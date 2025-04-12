Арестован новый фигурант по делу о взрыве газа в жилом доме в Махачкале

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Ленинский суд Махачкалы отправил в СИЗО до 24 мая местного жителя, который подозревается в мошенничестве во время газификации дома, где произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов общей юрисдикции Дагестана.

В судебных материалах сказано, что в сентябре прошлого года, мужчина, представившись сотрудником АО "Газпром распределение Махачкала", получил от застройщика 350 тысяч рублей за выдачу разрешительных документов о газификации дома. При этом бумаги не отвечали требованиям российского закона.

Взрыв паров газа с последующим возгоранием произошел 25 марта в многоэтажном доме, расположенном на Гапцахской улице. В результате пострадали четверо человек – трое женщин и один мужчина.

В местной мэрии уточнили, что дом не был введен в эксплуатацию. Более того, по словам главы Дагестана Сергея Меликова, газ в доме подключался без соблюдения существующих правил и постановки оборудования на учет.

Следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а в региональной прокуратуре организовали проверку, в рамках которой дадут оценку соблюдению требований закона по эксплуатации газового оборудования.

27 марта был задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района Махачкалы из-за бездействия и неисполнения должностных обязанностей, в результате чего произошел взрыв паров газа в доме. Спустя время его арестовали.

