Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг заведено после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале. Об этом заявило следственное управление СК РФ по Дагестану в телегам-канале.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью")", – отмечается в сообщении.

25 марта на проспекте Имама Шамиля в Махачкале прогремел взрыв газа в салоне сотовой связи. В результате ЧП пострадали четыре человека. В региональном Минздраве заявили, что все пострадавшие доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского. Их лечение находится на контроле главы Минздрава республики Ярослава Глазова.

В свою очередь, пожар после взрыва в салоне устраняли 25 спасателей и 7 единиц техники МЧС РФ. Огонь был распространен на 15 квадратных метрах.

Кроме того, в министерства энергетики и тарифов Дагестана заявили, что инцидент произошел, вероятно, из-за утечки газа на подземном газопроводе.

