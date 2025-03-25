Число пострадавших при хлопке газа в магазине в Махачкале выросло до 4 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

Число пострадавших при хлопке газа в магазине сотовой связи в Махачкале выросло до четырех человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав республики в телеграм-канале.

Пострадавших, среди которых нет детей, госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского, уточнили в ведомстве. В настоящий момент врачи проводят обследование и интенсивную терапию.

Лечение пострадавших находится на контроле министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.

"Медики делают все необходимое для лечения раненых. Для этого в стационаре имеются все ресурсы", – добавил Минздрав.

Тем временем специалисты МЧС России ликвидируют последствия хлопка газа в магазине. Пожар развернулся на 15 квадратных метрах. К тушению привлекли 25 спасателей и 7 единиц техники.

Хлопок газа произошел 25 марта на проспекте Имама Шамиля. По информации оперативных служб, взрывной волной в магазине были выбиты стекла, а осколки разбросало на несколько метров. На место ЧП выехали сотрудники полиции и экстренных служб.

До этого другой хлопок паров газа произошел по Гапцахской улице Махачкалы. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома, который не был введен в эксплуатацию. Угрозы для других квартир и соседних домов нет, прокуратура Дагестана и Следственный комитет организовали проверку по факту ЧП.