25 марта, 09:27Происшествия
Хлопок паров газа произошел в многоэтажном доме в Махачкале
От хлопка загорелась квартира по улице Гапцахской. Предварительно, пострадала женщина. К месту инцидента направлены экстренные службы, уточнили в ведомстве.
В пресс-службе мэрии Махачкалы уточнили, что хлопок произошел в том доме № 14, который не был введен в эксплуатацию. Власти также пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
"Причины устанавливаются, на месте работают экстренные службы и представители администрации города", – сказано в сообщении.
Ребенок, который сперва получил травмы из-за произошедшего, умер через некоторое время в больнице.
Спустя время суд отправил под домашний арест двух местных жителей по факту случившегося. По версии следствия, в переулке Рощинском были проведены строительно-монтажные работы по устройству газопровода, которые не отвечали требованиям безопасности. В результате возникла утечка газа, которая привела к взрыву и разрушению дома.