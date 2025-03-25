Хлопок паров газа произошел в многоэтажном доме в Махачкале

Видео: телеграм-канал Baza

Хлопок паров газа с последующим возгоранием произошел в многоэтажном доме в Махачкале. Об этом сообщает в своем телеграм-канале МЧС РФ.

От хлопка загорелась квартира по улице Гапцахской. Предварительно, пострадала женщина. К месту инцидента направлены экстренные службы, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе мэрии Махачкалы уточнили, что хлопок произошел в том доме № 14, который не был введен в эксплуатацию. Власти также пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

"Причины устанавливаются, на месте работают экстренные службы и представители администрации города", – сказано в сообщении.



В начале марта взрыв газа произошел в частном доме в Тобольске. В результате здание обрушилось , а после загорелось.

Ребенок, который сперва получил травмы из-за произошедшего, умер через некоторое время в больнице.

Спустя время суд отправил под домашний арест двух местных жителей по факту случившегося. По версии следствия, в переулке Рощинском были проведены строительно-монтажные работы по устройству газопровода, которые не отвечали требованиям безопасности. В результате возникла утечка газа, которая привела к взрыву и разрушению дома.

