Три человека пострадали в результате хлопка в жилом доме в Тобольске

Видео: телеграм-канал SHOT

Хлопок произошел в частном доме в Тобольске Тюменской области. В результате пострадали три человека, сообщил в своем телеграм-канале глава города Петр Вагин.

По его словам, взрыв произошел в доме 33 на Октябрьской улице. Он повредил окна в многоэтажном доме напротив. В настоящее время сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия. При этом угроз распространения огня нет.

При этом, по данным МЧС РФ, среди раненых ребенок. Как уточнил Вагин, угрозы жизни и здоровью пострадавших не выявили.

Более того, глава города добавил, что в зоне, где произошел взрыв, планируется объявить чрезвычайную ситуацию.

В связи со случившимся был перекрыт участок улицы Октябрьской от улицы Радищева до переулка Рощинского. Вагин рекомендовал водителям выбирать объезд через улицу Знаменского и Доронина.

Ранее хлопок бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсе в Краснодарском крае. Инцидент зафиксировали в многоквартирном доме 1 на улице Максима Горького. В результате один человек пострадал.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ уточнили, что хлопок произошел с последующим горением на площади 60 "квадратов". Огнеборцы ликвидировали возгорание.

