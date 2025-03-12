12 марта, 16:36Происшествия
Три человека пострадали в результате хлопка в жилом доме в Тобольске
По его словам, взрыв произошел в доме 33 на Октябрьской улице. Он повредил окна в многоэтажном доме напротив. В настоящее время сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия. При этом угроз распространения огня нет.
При этом, по данным МЧС РФ, среди раненых ребенок. Как уточнил Вагин, угрозы жизни и здоровью пострадавших не выявили.
Более того, глава города добавил, что в зоне, где произошел взрыв, планируется объявить чрезвычайную ситуацию.
В связи со случившимся был перекрыт участок улицы Октябрьской от улицы Радищева до переулка Рощинского. Вагин рекомендовал водителям выбирать объезд через улицу Знаменского и Доронина.
Ранее хлопок бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсе в Краснодарском крае. Инцидент зафиксировали в многоквартирном доме 1 на улице Максима Горького. В результате один человек пострадал.
В пресс-службе регионального главка МЧС РФ уточнили, что хлопок произошел с последующим горением на площади 60 "квадратов". Огнеборцы ликвидировали возгорание.
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