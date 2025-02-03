Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Туапсе

Фото: телеграм-канал SHOT

Хлопок бытового газа произошел на первом этаже жилого дома в Туапсе. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошел в многоквартирном доме 1 на улице Максима Горького. В результате один человек пострадал.

По факту произошедшего прокуратура региона организовала проверку.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ уточнили ТАСС, что хлопок произошел с последующим горением на площади 60 квадратов. В настоящий момент возгорание ликвидировано. Эвакуированы 18 человек, двое из них дети, добавили в ведомстве.

Ранее хлопок туристического газового баллона произошел в жилом доме в Балашихе. В МЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций не наблюдалось, пожара не последовало. В результате два человека пострадали.