Фигуранты дела о взрыве газа в доме в Новосибирске осуждены на 10 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Заельцовский суд Новосибирска приговорил к 10 годам лишения свободы Ирину Урбах и Евгения Кавуна, обвиняемых в деле о взрыве газа в доме на улице Линейной. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные судебной инспекции.

Урбах отбудет наказание в колонии общего режима, а Кавун проведет еще дополнительно три месяца в исправительной колонии общего режима.

Взрыв газа произошел 9 февраля 2023 года в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Инцидент повлек за собой обрушение подъезда, случилось возгорание. В результате происшествия скончались 13 человек.

СК РФ возбудил уголовное дело. В ходе расследования правоохранители задержали двоих подозреваемых из Омской области, которые за несколько дней до ЧП производили обслуживание газовых плит.

По информации следствия, они представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли мероприятия по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по Линейной улице.

10 февраля в Новосибирской области было объявлено днем траура.