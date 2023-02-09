Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска, обрушился подъезд. Об этом сообщает губернатор области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе", – написал он.

Губернатор уточнил, что поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю, своему заместителю Сергею Семке и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и оказание первой помощи пострадавшим.

ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает, что на месте происшествия начался пожар.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме под Тулой вечером 7 февраля. Происшествие случилось из-за неисправности газового оборудования.

Следственный комитет РФ по Тульской области подтвердил гибель восьми погибших в результате обрушения части жилого дома в Ефремове.

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