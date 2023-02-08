Женщина рассказала о спасении трехлетнего мальчика после взрыва в доме в Тульской области

Фото: МЧС России

Ставшая свидетельницей взрыва в жилом доме в Тульской области женщина рассказала, как ребенка спасли из-под завалов. Об этом сообщает газета "Известия".

Собеседница издания сообщила, что ЧП случилось, когда она вернулась из магазина. Женщина вспоминает, как ударная волна выбила стекла в многоквартирном доме.

Свидетели взрыва побежали к месту происшествия, чтобы помочь пострадавшим.

"Достали ребенка, я его взяла. Мужчина какую-то куртку снял, я его накрыла, потом получше одела и с ним сидела возле подъезда", – рассказала собеседница.

Женщина отметила, что трехлетний мальчик ничего не говорил и не отвечал на ее вопросы. Позднее она смогла передать его прибывшим медикам.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в городе Ефремове Тульской области во вторник, 7 февраля. В результате ЧП оказались разрушены 20 квартир. Погибли пять человек.

Неисправность газового оборудования назвали основной причиной взрыва в многоквартирном доме.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.



Людей продолжают извлекать из-под завалов после взрыва в Тульской области

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