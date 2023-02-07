Двух человек госпитализировали после взрыва в Тульской области – Минздрав РФ

Фото: МЧС России

Двух человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме под Тулой, доставили в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Двое пострадавших в Тульской области доставлены в больницу: это мужчина и ребенок дошкольного возраста. Их жизнь вне опасности", – сказали в ведомстве.

В настоящее время врачи оказывают им всю необходимую помощь, работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Между тем в эфире телеканала Россия 24 начальник регионального главка МЧС РФ Алексей Павлов рассказал, что к настоящему времени спасти удалось семь человек, еще четверо пока остаются под завалами.

Он также уточнил, что в результате взрыва пострадали восемь квартир дома.

Позже в МЧС РФ уточнили ТАСС, что под завалами, по предварительной информации, остается еще один человек.

Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремове ранее во вторник. Он привел к обрушению подъезда здания.

По данным МЧС, жертвами ЧП стали четыре человека. Сейчас на месте работают 42 спасателя и 12 единиц техники.



Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва в жилом доме в Ефремове

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