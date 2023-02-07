Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Тульской области"

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в городе Ефремове Тульской области.

В прокуратуре отметили, что, предварительно, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Ведомство организовало проверку.

"Прокурор области на месте происшествия координирует работу оперативных и спасательных служб", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Под завалами могут находиться люди. К месту происшествия выехали спасатели и сотрудники экстренных служб. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме во Владикавказе. Происшествие случилось в квартире на первом этаже. После этого произошло возгорание на кухне на площади 0,5 квадратного метра.

В результате взрыва никто не пострадал. В квартире на тот момент никто не жил.



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