СК возбудил дело после травмирования мужчины при взрыве газа в квартире под Коломной

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования мужчины в результате взрыва газа в жилом доме под Коломной. Об этом сообщается в телеграм-канале областного главка СК.

"Следственным отделом по Коломне ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Взрыв газа в жилом доме в селе Непецино в городском округе Коломна произошел около 12:07 10 января. В результате хлопка в квартире были выбиты все окна и входная дверь. Кроме того, травмы получил один из жильцов.

В СК уточнили, что у раненого диагностировали термические ожоги. Мужчина сообщил, что, несмотря на запах газа в квартире, он решил зажечь плиту.

Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве газа в подмосковной Коломне

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