12:44Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Коломне
Фото: 50.mchs.gov.ru
Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в подмосковной Коломне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
"10.01.2023 в 12:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве газа в квартире в городском округе Коломна, село Непецино, улица Тимохина, дом 3, квартира 20", – говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадал один человек. К ликвидации последствий происшествия привлечены 12 человек и три единицы спецтехники.
По данным ТАСС, хлопок не привел к возгоранию, однако разрушил внутренние перегородки здания. Уточняется, что в результате инцидента пострадал один человек.
8 января взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом доме в Хасавюрте. В результате пострадали пять человек, двум из которых потребовалась госпитализация.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!