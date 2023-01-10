Хлопок газа произошел в жилом доме в Коломне

Фото: 50.mchs.gov.ru

Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в подмосковной Коломне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"10.01.2023 в 12:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве газа в квартире в городском округе Коломна, село Непецино, улица Тимохина, дом 3, квартира 20", – говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадал один человек. К ликвидации последствий происшествия привлечены 12 человек и три единицы спецтехники.

По данным ТАСС, хлопок не привел к возгоранию, однако разрушил внутренние перегородки здания. Уточняется, что в результате инцидента пострадал один человек.

8 января взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом доме в Хасавюрте. В результате пострадали пять человек, двум из которых потребовалась госпитализация.



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