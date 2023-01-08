Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в дагестанском Хасавюрте

Фото: Москва 24

В результате взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил глава пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев.

"Трое из них получили амбулаторную помощь. Двое госпитализированы. <...> Ситуация находится на контроле у главы города", – приводит его слова ТАСС.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Датуева в ночь на воскресенье, 8 января.

По прибытии первого пожарного расчета огонь охватил помещение на площади 15 квадратных метров. Была проведена эвакуация. В настоящее ликвидировано открытое горение.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Рязани.

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