04:19 (обновлено 08.01.2023 07:25)Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в дагестанском Хасавюрте
Фото: Москва 24
В результате взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил глава пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев.
"Трое из них получили амбулаторную помощь. Двое госпитализированы. <...> Ситуация находится на контроле у главы города", – приводит его слова ТАСС.
Взрыв газа с последующим возгоранием произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Датуева в ночь на воскресенье, 8 января.
По прибытии первого пожарного расчета огонь охватил помещение на площади 15 квадратных метров. Была проведена эвакуация. В настоящее ликвидировано открытое горение.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Рязани.
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