Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Ростовской области

Фото: 61.mchs.gov.ru

В результате хлопка газа в жилом доме в городе Азове в Ростовской области пострадал мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел на втором этаже дома. Хозяин квартиры в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения проводил ремонтные работы с газовым оборудованием, сообщили в ведомстве.

"В квартире нарушено остекление оконных проемов, повреждена входная дверь и межквартирная перегородка. Хозяин квартиры получил термические ожоги", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в результате инцидента не были повреждены несущие конструкции дома. Его жизнеобеспечение также нарушено не было.

До этого взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий второго и третьего этажей дома. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела восьми погибших. Тела двух жертв трагедии удалось найти только спустя 2 дня после ЧП.



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