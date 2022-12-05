СК РФ назвал приоритетную причину ЧП в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет России назвал разгерметизацию баллона при монтаже приоритетной причиной происшествия в жилом доме в Нижневартовске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по ХМАО.

Речь идет о разгерметизации бытового газового баллона в квартире на втором этаже дома.

"Предварительно, хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону", – сообщил информированный источник агентства.

В настоящее время по факту произошедшего продолжается расследование. По уголовному делу опрашивают свидетелей и очевидцев, пострадавшим были назначены медицинские экспертизы.

Взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате происшествия обрушились перекрытия второго и третьего этажей жилой постройки.

По последним данным, в результате происшествия скончались шесть человек. Еще четверо госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации с ожогами 90% тела. Семь человек остаются пропавшими без вести.



Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске

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