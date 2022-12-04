Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал ''Подъем"

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в жилом доме Нижневартовске, еще десять человек пострадали. Об этом сообщают экстренные службы.

"В Нижневартовске на улице Мира в доме №6А на втором этаже произошел взрыв бытового газа. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей", – передает РИА Новости сообщение спасателей.

Экстренные службы рассказали ТАСС, что десяти пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек.

Спасатели провели эвакуацию: из жилого дома вывели 52 человека.

Ранее мощный взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в городе Тымовской на Сахалине. В результате произошло обрушения с пятого по первый этажи здания.

Сообщалось, что причиной инцидента стал взрыв газового баллона. В разборах завалов были задействованы 59 человек и 13 единиц техники. Также к месту ЧП отправилась аэромобильная группировка спасателей в составе 26 человек.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме под Астраханью

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