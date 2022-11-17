21:03 (обновлено 17.11.2022 21:37)Происшествия
Пять человек погибли при обрушении здания после взрыва газа в Ираке
Фото: AP/Hadi Mizban
Газовые баллоны взорвались в городе Сулеймания на востоке Ирака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.
Отмечается, что взрыв привел к обрушению трех домов. Известно как минимум о 15 пострадавших. Также позднее появились сообщения о пяти погибших при разрушении одного из зданий.
В настоящее время спасатели разбирают завалы и продолжают поиски людей.
13 ноября теракт произошел в центре Стамбула. В результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек.
Спустя несколько дней еще несколько взрывов произошли в стамбульском районе Фатих. Они привели к возгоранию шести автомобилей. О пострадавших не сообщалось.
В результате теракта в Стамбуле пострадали три россиянина
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