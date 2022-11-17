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Новости

21:03 (обновлено 17.11.2022 21:37)

Происшествия

Пять человек погибли при обрушении здания после взрыва газа в Ираке

Фото: AP/Hadi Mizban

Газовые баллоны взорвались в городе Сулеймания на востоке Ирака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

Отмечается, что взрыв привел к обрушению трех домов. Известно как минимум о 15 пострадавших. Также позднее появились сообщения о пяти погибших при разрушении одного из зданий.

В настоящее время спасатели разбирают завалы и продолжают поиски людей.

13 ноября теракт произошел в центре Стамбула. В результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек.

Спустя несколько дней еще несколько взрывов произошли в стамбульском районе Фатих. Они привели к возгоранию шести автомобилей. О пострадавших не сообщалось.

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