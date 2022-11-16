Пожар в Стамбуле произошел из-за нескольких взрывов – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар в районе Фатих в Стамбуле произошел из-за нескольких взрывов. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

По данным издания, возгорание началось в автомобиле, а потом огонь по неизвестной причине перекинулся на другие машины. В результате пострадали шесть транспортных средств.

"Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего полиция организовала расследование.

Пожар на улице Коджамустафапаша, которая находится в 5 километрах от площади Султанахмет, произошел накануне. Сначала сообщалось о возгорании трех машин.

За несколько дней до этого взрыв прогремел на улице Истикляль в центре Стамбула. В результате, по последним данным, погибли шесть человек. По факту произошедшего правоохранители задержали 50 человек. Их подозревают в причастности к теракту.



Число задержанных по делу о теракте в Стамбуле выросло до 50

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