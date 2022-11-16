Взрывы были слышны в Стамбуле, три машины охвачены пламенем – СМИ

Фото: новостной портал Mynet

Взрывы были слышны поздно вечером в районе Фатих в Стамбуле, три машины охвачены пламенем. Об этом сообщает новостной портал Mynet.

Отмечается, что информация о погибших и пострадавших на данный момент не поступала. Детали произошедшего выясняются.

В свою очередь, агентство Демирорен, инцидент произошел на улице Коджамустафапаша, которая находится всего в 5 километрах от площади Султанахмет.

Ранее взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. В результате, по последним данным, погибли шесть человек.

Позже Генконсульство РФ в Турции сообщило о трех пострадавших россиянах. При этом госпитализация потребовалась только одной из трех россиянок.

По факту произошедшего правоохранители задержали 50 человек. Их подозревают в причастности к нападению.



Жители Стамбула почтили память погибших в теракте на улице Истикляль

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!