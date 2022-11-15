Турецкие СМИ раскрыли детали подготовки теракта в Стамбуле

Фото: ТАСС/Zuma/Jodi Hilton

Уроженка Сирии Ахлам Альбашир, задержанная по подозрению в совершении теракта на улице Истикляль в Стамбуле, за три дня до взрыва проводила разведку, сообщает газета Yeni Akit.

"Согласно анализу записей камер видеонаблюдения и показаний задержанных, выяснилось, что Ахлам Альбашир приехала в Таксим за три дня до вероломного нападения и вместе с мужчиной – членом террористической организации провела разведку на улице Истикляль", – говорится в материале.

Уточняется, что после взрыва Альбашир покинула место происшествия на такси.

По данным издания Hürriyet, подозреваемую в совершении теракта задержали примерно через 10 часов после нападения. Правоохранителям пришлось отсмотреть 1,2 тысячи записей с камер наблюдения и проверить 21 адрес.

"Было установлено, что террористка после подрыва бомбы отправилась сначала в Эсенлер, а затем в свой дом в Кючюкчекмедже", – отмечает издание.

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв. Жертвами, по последним данным, стали шесть человек, еще 81 получил ранения.

Уточнялось, что в результате ЧП пострадали трое россиян. На данный момент угроза их жизни отсутствует, сообщили в Генконсульстве РФ в Турции.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта. По данному делу задержаны 46 человек. Специалист по вопросам безопасности Джошкун Башбуг отметил, что благодаря задержаниям удалось избежать новых жертв.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал предварительные версии произошедшего. По его словам, взрывное устройство, которое находилось сначала в руках, а затем рядом с подозреваемой, могло сдетонировать само по себе, либо же его запустили дистанционно.



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