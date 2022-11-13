Минюст Турции сообщил о двух версиях взрыва в центре Стамбула

Фото: AP Photo/Francisco Seco

Министерство юстиции Турции сообщило о нескольких версиях ЧП в центре Стамбула. Об этом в интервью телеканалу A Haber рассказал глава ведомства Бекир Боздаг.

"Есть две версии. Либо в этой сумке или пакете (которое находилось сначала в руках, потом рядом с подозреваемой в совершении взрыва женщиной) находится взрывное устройство, и оно взрывается само по себе, либо кто-то взрывает его дистанционно", – отметил он.

По словам министра, в настоящее время эти две версии проверяются.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 13 ноября. Взрыв прогремел на улице Истикляль, которая идет к площади Таксим.

По информации Генконсульства РФ, россиян среди пострадавших в результате взрыва, предварительно, нет. По последним данным при ЧП шесть человек погибли и 81 пострадал.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта, возбуждено уголовное дело. Власти страны, в свою очередь, запретили распространять видео- и звуковые сообщения в соцсетях о произошедшей трагедии.



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