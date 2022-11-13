17:58Происшествия
Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео
В видеоролике видно, что на улице много прохожих. После взрыва пешеходы начали убегать с места происшествия.
Инцидент произошел вечером 13 ноября неподалеку от площади Таксим, которая является одной из самых популярных туристических точек Турции.
Как сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, в результате трагедии погибли 4 человека. Еще 38 прохожих получили ранения.
В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что на данный момент не располагают сведениями о том, были ли среди погибших или пострадавших граждане РФ. Информация уточняется. В правоохранительных органах Турции также не сообщили национальности жертв взрыва.
Прокуратура Стамбула рассматривает теракт как причину взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье турецкого уголовного кодекса. По решению стамбульской прокуратуры также временно введен запрет на распространение всех видео- и звуковых сообщений в соцсетях о произошедшем.
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