Взрыв прогремел в центре Стамбула – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Взрыв прогремел в центре Стамбула, сообщает телеканал NTV.

"На улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле прогремел взрыв. Сообщается, что в результате взрыва пострадало много людей", – сообщили в эфире.

По данным NTV, на место происшествия направлены медицинские бригады. Район, где был слышен взрыв, оцеплен.

Телеканал CNN Turk сообщает, что пострадали по меньшей мере 11 человек.

Подробности инцидента уточняются.

В конце октября два мощных взрыва прогремели в центре столицы Сомали, городе Могадишо. В результате трагедии погибли не менее 100 человек.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!