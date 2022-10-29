В столице Сомали прогремели два мощных взрыва

Фото: ТАСС/AP/Farah Abdi Warsameh

Два мощных взрыва прогремели в сомалийской столице Могадишо, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, теракт совершили боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", которые атаковали здание министерства образования. Также есть сообщения, что группа террористов сумела проникнуть в здание министерства.

Сейчас внутри него ведется интенсивная перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Сообщается о многочисленных жертвах, их количество уточняется.

В августе более 20 человек погибли при захвате отеля Hayat террористами из группировки "Аш-Шааб" в сомалийской столице Могадишо. Террористы совершили нападение 19 августа и находились в отеле около 30 часов. Боевики ворвались в здание после подрыва у входа двух начиненных взрывчаткой автомобилей. Силам безопасности удалось освободить из гостиницы 106 человек, в том числе женщин и детей.

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