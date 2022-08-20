Захвативший здание мэрии в городе Масис покончил жизнь самоубийством – полиция Армении

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Мужчина, захвативший здание мэрии в городе Масис в Армении, покончил жизнь самоубийством. Об этом со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов республики сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что выстрелы прозвучали в ходе переговоров со злоумышленником.

"Сотрудники полиции вошли внутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдварда Маргарян с огнестрельным ранением в области головы", – говорится в сообщении.

Ранее вице-мэр Масиса Норайр Акопян сообщил, что силы спецназа Службы нацбезопасности Армении задержали вооруженного мужчину, проникшего в здание городской администрации с гранатой. Он уточнял, что пострадавших нет.