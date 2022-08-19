Спецназ задержал вооруженного мужчину, ворвавшегося в мэрию города Масис в Армении

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Силы спецназа Службы нацбезопасности Армении обезвредили вооруженного мужчину, проникшего в администрацию Масиса.

"Вооруженный мужчина обезврежен и задержан. Пострадавших нет", – приводит слова вице-мэра города Норайра Акопяна "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что полиция Армении ведет переговоры с проникшим в мэрию мужчиной, который был вооружен гранатой.

Как уточнял вице-мэр, злоумышленник является бывшим членом Совета старейшин города. После происшествия мэр Масиса Давид Амбарцумян в соцсетях заявил, что незамедлительно вернулся из отпуска.