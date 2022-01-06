Мужчина поджег ковер на входе в здание правительства Якутии

06:07
Фото: sakha.gov.ru
В Якутске мужчина поджег ковер на входе в здание правительства региона. Инцидент произошел в четверг, 6 января, около 04:00 утра по местному времени.
"Нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома Правительства 1 и Дома Правительства 2", – сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Уточняется, что никто не пострадал. Также известно, что сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого. Его разыскивают.
Кроме того, в отношении действий сотрудников предприятия, которые занимаются охраной административных зданий, инициирована проверка.
Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью к дверям здания правительства Мурманской области.
В ходе инцидента пострадал второй подъезд здания, там расположен кабинет губернатора, его заместителей, а также большой и малый зал заседании. На деревянных дверях остались следы огня, а на крыльце осколки стекла.
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