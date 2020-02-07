Суд арестовал двух обвиняемых в поджоге Никулинского суда

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Пресненский районный суд столицы арестовал до 6 апреля Руслана Ибрагимова и Рафиса Галимова, обвиняемых по делу о поджоге кабинета в Никулинском районном суде, сообщает Агентство "Москва".

Обоих мужчин задержали накануне. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статьям "Воспрепятствование осуществлению правосудия" и "Умышленное уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений".

Злоумышленники совершили поджог с помощью бутылок с зажигательной смесью. По версии следствия, они пытались сжечь материалы одного из уголовных дел по заказу от неизвестных лиц.

Заказчик преступления объявлен в розыск. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание не повлекло утраты документов, и работа суда не нарушалась.