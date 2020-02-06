Полиция задержала подозреваемого в поджоге кабинета Никулинского суда Москвы

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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге одного из кабинетов Никулинского районного суда в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

"В территориальный отдел полиции поступило сообщение о возгорании здания Никулинского районного суда Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в одном из домов на Ленинском проспекте", – заявили представители ведомства.

На данный момент обстоятельства произошедшего инцидента выясняются. По факту поджога было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что поджог был произведен в ночь с 5 на 6 февраля. Возгорание началось в кабинете на первом этаже и было оперативно устранено сотрудниками экстренных служб Москвы. Работа суда не была нарушена.

Накануне произошел пожар в спортивной школе на северо-западе Москвы. Из здания оперативно эвакуировали 170 человек. Впоследствии выяснилось, что возгорание началось в вентиляции здания.

