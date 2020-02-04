Четыре человека спасли при пожаре в районе Южнопортовом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар случился в столичном районе Южнопортовый. Сообщается, что сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице.

"Спасены трое взрослых и один ребенок", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пожар произошел в квартире по адресу улица Петра Романова, дом 9. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас возгорание полностью ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее три ребенка и женщина погибли при пожаре в Кемеровской области. Возгорание произошло в частном жилом доме.

Причины пожара устанавливаются.