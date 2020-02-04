Три ребенка и женщина погибли при возгорании дома в Кемеровской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Трое детей и женщина стали жертвами пожара в городе Гурьевск Кемеровской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального Центра медицины катастроф Антона Дужика.

По имеющимся данным, возгорание произошло в частном жилом доме.

"Четверо погибших, из них трое детей: мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения – и женщина 1950 года рождения", – рассказал Дужик.

Он отметил, что смерть всех погибших при пожаре наступила до прибытия скорой помощи.

В тушении огня были задействованы 13 человек и 5 единиц техники. Причины пожара на данный момент не установлены.

Ранее человека спасли из пожара в квартире на юго-западе Москвы. Известно, что возгорание произошло в доме на Профсоюзной улице.