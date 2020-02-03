Человека спасли из пожара в квартире на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы столичного главка МЧС России.

Инцидент случился в квартире дома, расположенного по адресу улица Профсоюзная, дом 140, корпус 3.

"Ликвидировано возгорание личных вещей в квартире на седьмом этаже на площади 1 квадратный метр. Из квартиры спасен один человек и передан для осмотра наряду скорой помощи", – говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге. Возгорание началось на 4-ом этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения огня.