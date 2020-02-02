Пожар произошел в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге

Видео: МЧС РФ

Крупный пожар произошел в здании "Лениздата" на набережной реки Фонтанки в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сообщения о возгорании поступили в пожарную часть в 09:13, локализовать возгорание удалось к 11:25. Из здания были эвакуированы пять человек, они не пострадали.

Возгорание произошло на 4-ом этаже. Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения огня.

Экстренные службы принимают меры по ликвидации возгорания. На месте ЧП работают почти 71 человек и 20 единиц техники. К зданию направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля вредных веществ в воздухе.

Ранее пожар произошел на складе в деревне Островцы городского округа Раменское в Подмосковье. Его площадь составила более двух тысяч квадратных метров. На момент ЧП людей в здании не было.