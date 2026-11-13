FIS отказалась предоставить нейтральный статус лыжнику Большунову

Фото: ТАСС/ЕРА/KIMIMASA MAYAMA

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в предоставлении нейтрального статуса. Об этом в беседе с ТАСС сообщила генсекретарь Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Екатерина Галкина.

В начале ноября информация об отказе появилась в СМИ, однако тогда в FIS опровергли эти данные, отметив, что решение еще не было принято. Теперь же получен официальный отказ.

"В ближайшее время Александр обратится в CAS (Спортивный арбитражный суд. – Прим. ред.). Процесс уже пошел, идет сбор документов. Будем рассчитывать на ускоренную процедуру", – сказала Галкина.

При этом в прошлом сезоне Большунову также отказали в допуске до международных турниров. В январе стало известно, что специальная комиссия Спортивного арбитражного суда не стала рассматривать апелляцию, поданную лыжником.

Ранее сообщалось, что Большунов не вошел в состав российской сборной по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии. Отмечалось, что процесс допуска спортсменов включает в себя решение ряда административных, логистических и организационных задач.

Первые этапы Кубка мира состоятся 27–29 ноября на финском горнолыжном курорте Рука и 4–6 декабря в Тронхейме в Норвегии.