Захарова заявила, что участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось

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Вопрос об участии европейских стран в переговорах по Украине не поднимался во время встречи в Москве с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась в Кремле 12 ноября и продолжалась около 2,5 часа. Американские представители прибыли в Москву после трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, которые прошли 10 и 11 ноября.

Одной из тем беседы стала гуманитарная ситуация. Путин предложил организовать миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках и пригласить для ее освещения представителей зарубежных СМИ. По словам российского президента, российская сторона готова обеспечить безопасность миссии.

В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность представлять Европу на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.