Дни Москвы прошли в китайском Чэнду с 11 по 13 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дни Москвы в китайском Чэнду объединили деловые встречи, форум, спортивные соревнования и культурные мероприятия. Они прошли с 11 по 13 ноября.

11 ноября министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин и мэр Чэнду Чэнь Шупин подписали программу сотрудничества на 2027–2029 годы. Она предусматривает совместные проекты в экономике, туризме, здравоохранении, социальной защите, образовании и гуманитарной сфере.

Это уже второй подобный документ между городами. Предыдущая программа была рассчитана на 2024–2026 годы.

В тот же день в Чэнду прошел форум "Москва – Чэнду: стратегические ориентиры и новые горизонты взаимодействия". На нем представители двух городов обсудили инвестиции, поддержку бизнеса, обновление городской инфраструктуры и внедрение современных технологий.

Черемин рассказал о торгово-экономических связях Москвы и Китая. По его словам, товарооборот по итогам 2025 года составил 97 миллиардов долларов, а за первые шесть месяцев 2026-го достиг 56 миллиардов долларов. Вместе с тем в Москве работают более 300 китайских компаний и предприятий.

Отдельную часть форума посвятили гуманитарным проектам. Участники обсудили студенческие и молодежные обмены, сотрудничество музеев и музыкальных организаций, развитие туризма и сохранение культурного наследия. Гостям также представили выставки Московского зоопарка "Дипломатия Больших панд" и Русского географического общества "О тебе, Москва...", экспозицию "Россия в лицах: единство в многообразии" и VR-фильмы о природе и культуре России.

В рамках программы состоялась встреча с представителями российских организаций, работающих в Китае. Ее участники обсудили поддержку соотечественников, общественные инициативы и сохранение русского языка за рубежом.

Председатель Координационного совета соотечественников в Китае Наталья Старкова поблагодарила правительство Москвы за внимание к нуждам диаспоры. Активных представителей общины наградили за многолетнюю работу по продвижению русского языка и культуры.

Спортивные соревнования по настольному теннису и бадминтону объединили команды Москвы и Чэнду. Матчи прошли во Всекитайской школе настольного тенниса. Участники смогли обменяться опытом и проверить свои силы в состязаниях с китайскими спортсменами.

12 ноября в Музее музыки Чэнду открылась выставка "Планета Чайковский", подготовленная Российским национальным музеем музыки. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве композитора. Еще одним событием стал гала-концерт от имени правительства Москвы с участием китайского оркестра и оперных исполнителей ведущих московских театров.

Кроме того, московская делегация провела встречи с китайскими партнерами и посетила местные образовательные учреждения и организации. Представители столичных школ и университетов изучили опыт Чэнду в подготовке управленческих кадров и организации спортивного образования. Стороны обсудили обмены между учебными заведениями, профессиональную подготовку специалистов и развитие школьных и университетских связей.

Ранее Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Вместе с тем стороны подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги и меморандум о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала.