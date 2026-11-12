12 ноября, 15:12Политика
Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле.
Во встрече также примут участие помощник президента России Юрий Ушаков, спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Владимир Мединский.
Путин отметил, что рад видеть спецпосланников в Москве. Они обменялись крепкими рукопожатиями. В ответ Уиткофф поблагодарил Путина за новую встречу и добавил, что рад возобновлению работы в трехстороннем формате.
В ходе встречи российский президент попросил гостей в Кремле передать благодарность главе Белого дома Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины.
Путин также заявил об успехе на гуманитарном треке. Кроме того, глава государства сообщил спецпосланникам, что ему важно услышать оценку прошедшей встречи в Абу-Даби.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев.
Накануне в Абу-Даби прошла трехсторонняя встреча по Украине. Спецпосланники представляли на ней США.
Российскую сторону на встрече представлял Мединский. По его словам, основное внимание участники уделили вопросам европейской безопасности. В рамках переговоров Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными.