Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

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Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле.

Во встрече также примут участие помощник президента России Юрий Ушаков, спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Владимир Мединский.

Путин отметил, что рад видеть спецпосланников в Москве. Они обменялись крепкими рукопожатиями. В ответ Уиткофф поблагодарил Путина за новую встречу и добавил, что рад возобновлению работы в трехстороннем формате.

В ходе встречи российский президент попросил гостей в Кремле передать благодарность главе Белого дома Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины.

Путин также заявил об успехе на гуманитарном треке. Кроме того, глава государства сообщил спецпосланникам, что ему важно услышать оценку прошедшей встречи в Абу-Даби.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев.

Накануне в Абу-Даби прошла трехсторонняя встреча по Украине. Спецпосланники представляли на ней США.

Российскую сторону на встрече представлял Мединский. По его словам, основное внимание участники уделили вопросам европейской безопасности. В рамках переговоров Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными.