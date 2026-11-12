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12 ноября, 15:19

Политика

Уиткофф на встрече с Путиным заявил о прогрессе в урегулировании

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Предстоящий обмен пленными между РФ и Украиной говорит о прогрессе в урегулировании конфликта, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Переговоры в Абу-Даби, по его словам, прошли в положительной атмосфере, а делегации Москвы и Киева работали эффективно. Также американский спецпосланник поблагодарил главу российской переговорной группы, помощника президента РФ Владимира Мединского за проведенную работу и за его участие в урегулировании с самого начала конфликта.

Уиткофф подчеркнул, что европейцы в ходе консультаций в Абу-Даби не сидели за столом переговоров, но были проинформированы о трехсторонних контактах РФ, США и Украины. При этом спецпосланник президента США отметил, что передаст информацию о переговорах с российским лидером украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Зять американского лидера Джаред Кушнер, в свою очередь, выразил надежду на то, что на переговорах в Кремле получится обсудить завершение конфликта на Украине и пути к этому. При этом Штаты видят, что Европа также хочет участвовать в урегулировании и закончить конфликт.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером проходит в Кремле в четверг, 12 ноября. Предшествовавшие ей трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября.

Как отмечал Кушнер, в ходе консультаций удалось добиться важного прорыва, так как обе страны смогли достичь принципиальной договоренности о крупнейшем обмене военнопленными.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что Москва не согласна с некоторыми подходами к решению украинского кризиса, обсуждавшимися в Абу-Даби. Тем не менее Вашингтон настроен на поиск разрешения сложившейся ситуации, признал он.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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