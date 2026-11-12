Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области

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Американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II выполняет полет вблизи Калининградской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Отмечается, что воздушное судно вылетело с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" примерно в 09:47 и взяло курс на российский регион, двигаясь по широкой дуге. К 12:34 борт находился в воздушном пространстве Литвы и направлялся в сторону Балтийского моря.

В конце сентября самолет-разведчик уже замечали у границ Калининградской области. Почти пять часов борт двигался по траектории вокруг российского региона, после чего взял курс на юго-запад. Подобные полеты американские разведывательные самолеты совершают регулярно.