Сбой произошел в работе Сбербанка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи из России сообщили о проблемах в работе сервисов Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные ресурса для отслеживания сбоев в интернете Detector404.

За сутки количество жалоб приблизилось к 1 тысяче. При этом за последний час (на 21:35 по московскому времени) число обращений составило 385.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, а также из Ярославской и Нижегородской областей. Пользователи указывают на проблемы с оплатой, отмечают плохую работу сайта и мобильного приложения.

Ранее российские пользователи также столкнулись с перебоями в работе чат-бота Claude AI. За сутки платформа получила более 600 жалоб, из них 415 пришлось на один час.

В основном пользователи сообщали о проблемах с авторизацией, работой чат-бота и мобильного приложения. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Москвы.