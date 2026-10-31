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31 октября, 13:29

Общество

"Мосволонтер" открыл регистрацию на второй поток проекта "Добрые мастера"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" открыл набор на второй поток флагманского социального проекта "Добрые мастера". Он объединит москвичей, благотворительные фонды и социальные учреждения города, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"За год волонтеры проекта "Добрые мастера" провели более 90 мастер-классов, передавая свои знания и душевное тепло свыше 1,7 тысячи москвичей. Они помогают пациентам московских больниц, пожилым людям, взрослым в непростой жизненной ситуации, а также семьям ветеранов и участников специальной военной операции", – указал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Участники второго потока пройдут обучение, в рамках которого получат теоретические знания и практические навыки. Их передадут ведущие эксперты добровольческого сообщества и специалисты некоммерческих организаций (НКО). В дальнейшем волонтеры смогут делиться опытом с другими горожанами.

Проект направлен на обучение волонтеров навыкам проведения творческих мастер-классов для детей, семей, молодежи и представителей старшего поколения из социальных и медицинских учреждений. Новый поток обучения начнется 17 ноября и продлится до 26 декабря. Занятия будут проходить по вторникам с 17:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 12:00.

В этом году программа дополнилась интенсивной практической частью, а число тематических мастер-классов выросло. Программа обучения включает лекции ведущих экспертов добровольческого сообщества и представителей партнерских НКО. Волонтеры научатся поддерживать детей, выстраивать взаимодействие с горожанами старшего возраста и пациентами медучреждений. Участники прошлого потока пройдут дополнительное обучение и познакомятся с новыми творческими техниками. В дальнейшем проект планирует расширять форматы.

Ранее в столице начался набор на бесплатные программы подготовки волонтеров для работы с людьми с особенностями здоровья. Первый курс посвящен сопровождению незрячих и слабовидящих людей с собаками-проводниками. Второе направление – трехдневный интенсив по поддержке людей с ментальными особенностями. Также стартовал второй сезон марафона для добровольцев с инвалидностью.

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