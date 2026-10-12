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12 октября, 19:47

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о проектах победителей премии "Благотворитель Москвы"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Стали известны лауреаты премии "Благотворитель Москвы". Подробнее о них и их проектах на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

На награду претендовали некоммерческие организации и представители московского бизнеса. Всего на премию поступило 155 заявок. При оценке учитывали масштаб проектов, уникальность подходов и реальные результаты. Победителей в семи номинациях выбрал экспертный совет по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.

Среди отмеченных – фонд "Обнаженные сердца" с кампанией "У меня есть слов", разрушающей стереотипы об аутизме, волонтер фонда "Друзья" Полина Горбачева, выполнившая за два года свыше 80 заданий на платформе интеллектуального волонтерства и помогшая более чем 70 организациям.

Также в число победителей премии вошел фонд "Найди семью" – его наградили за внедрение цифровых технологий, объединивших восемь региональных центров. Благодаря этому помощь получили 2 059 ребят, а время на сдачу отчетности сократилось на 70%. Специальной номинацией отметили "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" за проект, который помогает сохранять и продвигать языки народов России.

"Поздравляю всех обладателей премии! Спасибо всем московским благотворителям за ваши добрые и такие необходимые для жизни горожан дела", – сказал Собянин.

Премию вручают с 2024 года за поддержку и реализацию важных социальных проектов, которые меняют город к лучшему.

Присоединиться к благотворительным инициативам горожане могут через сервис на портале mos.ru. Он работает шесть лет и позволяет безопасно поддерживать нуждающихся вместе с проверенными фондами.

Вместе с тем в Москве расширяются возможности цифровой благотворительности: горожане могут переводить средства нуждающимся через сервис на mos.ru, а также участвовать в волонтерских проектах через ресурсный центр "Мосволонтер". Эти два цифровых продукта дополняют друг друга, обеспечивая комплексную поддержку.

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