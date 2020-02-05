Спортивная школа загорелась на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На северо-западе Москвы произошел пожар в здании спортивной школы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент случился по адресу улица Академика Бочвара, доме 2, корпусе 2. Отмечается, что произошло возгорание в вентиляции.

"В целях безопасности из здания эвакуированы 170 человек", – говорится в сообщении. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

Ранее сотрудников РБК в Москве эвакуировали из-за задымления. Причиной вывода людей стала тревожная сигнализация, которая сработала из-за пожара в соседнем здании. Уточняется, что там загорелся погрузчик.