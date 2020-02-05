Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Сотрудников РБК в Москве эвакуировали из-за задымления в соседнем здании, сообщили Москве 24 в медиахолдинге.

Причиной эвакуации стала тревожная сигнализация, которая сработала из-за пожара в соседнем здании. Уточняется, что там загорелся погрузчик. Огонь потушен.

Сотрудники редакции вернулись на рабочие места. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 в Востряковском проезде в столице. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.