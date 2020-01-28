Пожар произошел в офисном здании на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке столицы в одном из офисных зданий произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, площадь пожара составила 100 квадратных метров, эвакуировано около 50 человек.

"В целях ликвидации возгорания на месте развернут штаб пожаротушения", – сказал собеседник агентства.

По его словам, к тушению привлечено около 30 пожарных расчетов. Сведений о пострадавших не поступало.

Как уточняется, здание находится по адресу: улица Артюхина, дом 6, корпус 2.

Ранее пожар произошел на территории спортивной базы ООО "Княжьи дали", которая расположена в деревне Петровское городского округа Серпухов.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Во время тушения пожара на складе произошел взрыв газового баллона, в результате чего один пожарный погиб и еще трое сотрудников пострадали, они доставлены в больницу.

