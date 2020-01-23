Два человека пострадали при пожаре в районе Очаково-Матвеевское

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в квартире жилого дома на западе столицы. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

"В 1:33 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: 4-й Очаковский переулок, дом 3. К месту загорания незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что очагом возгорания стали личные вещи и мебель в квартире на четвертом этаже жилого дома. При этом общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

"К сожалению, в результате пожара пострадали два человека", – сообщили в МЧС.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия сотрудники медицинских служб провели осмотр пострадавших. На данный момент об их состоянии не сообщается.

В пресс-службе МЧС добавили, что в 2:04 возгорание было полностью потушено.

Ранее один спасатель погиб и еще трое пострадали при тушении пожара под Серпуховом. По факту происшествия СК проводит проверку.