Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

03:33

Два человека пострадали при пожаре в районе Очаково-Матвеевское

происшествия пожар город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в квартире жилого дома на западе столицы. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

"В 1:33 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: 4-й Очаковский переулок, дом 3. К месту загорания незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что очагом возгорания стали личные вещи и мебель в квартире на четвертом этаже жилого дома. При этом общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

"К сожалению, в результате пожара пострадали два человека", – сообщили в МЧС.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия сотрудники медицинских служб провели осмотр пострадавших. На данный момент об их состоянии не сообщается.

В пресс-службе МЧС добавили, что в 2:04 возгорание было полностью потушено.

Ранее один спасатель погиб и еще трое пострадали при тушении пожара под Серпуховом. По факту происшествия СК проводит проверку.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика